Ex-namorada de Arthur, do ‘BBB 21’, o defende de ataques: ‘Nunca foi um abusador’

Hemilly Bellon falou que sempre foi tratada com respeito pelo crossfiteiro

Reprodução/Globo/25.02.2021 Arthur foi alvo de críticas nas redes sociais após brincadeira com Carla Diaz



Arthur Picoli, participante do “BBB 21”, começou a ser chamado de “abusador” nas redes sociais após fazer algumas brincadeiras de teor sexual junto com Carla Diaz, seu affair dentro da casa mais vigiada do país. Com a repercussão negativa que isso teve para o brother, a influencer Hemilly Bellon, ex-namorada do crossfiteiro, decidiu se pronunciar no Instagram. “Tem muita gente difamando dele, falando que ele é um abusador e eu já vinha acompanhando isso tudo, estava querendo me pronunciar sobre isso, mas fiquei meio assim”, começou dizendo Hemilly, que só postou os vídeos após ser procurada pelos familiares do seu ex-namorado.

“A família dele entrou em contato comigo e pediu para eu me pronunciar sobre a minha relação com ele. Arthur nunca foi um abusador. Por brincadeiras que ele e a Carla fizeram dentro da casa, que a Carla também estava brincando, várias pessoas passaram a difamar ele.” Hemilly deixou claro que não mentiria sobre como foi sua relação com Arthur só porque eles não estão mais juntos. “Foi um término super de boa, tanto para mim quando para ele. Sinto um carinho por ele, de verdade, torço muito por ele aqui fora. Sempre me tratou com respeito, tenho um carinho gigante por ele e, por isso, estou fazendo esses stories”, afirmou a influencer.