Exposição comemora 40 anos de ‘Ghostbusters’; confira reportagem do Morning Show

O repórter Thiago Toffoli, da Jovem Pan, visitou o evento que celebra as quatro décadas do sucesso cinematográfico e conversou com Camila Pacheco, diretora de marketing da Sony Pictures, que trouxe detalhes sobre o projeto

Reprodução/Instagram o novo filme "Ghostbusters: Apocalipse de Gelo" é sequência de Ghostbusters: Mais Além, lançado em 2021.



Nesta quinta-feira (11), estreou o novo filme da franquia Os Caça-Fantasmas, “Ghostbusters: Apocalipse de Gelo”. A produção é sequência de “Ghostbusters: Mais Além”, lançado em 2021. Para entrar no clima de lançamento, O Museu da Imagem e do Som (MIS), no Jardim Europa, está com uma exposição gratuita. O repórter Thiago Toffoli, da Jovem Pan, visitou o evento que celebra as quatro décadas de Ghostbusters e conversou com Camila Pacheco, diretora de marketing da Sony Pictures, que trouxe detalhes sobre o projeto. “Quando percebemos era 40 anos da franquia, um marco histórico, não é sempre que temos uma data tão significativa para o cinema“, ela acrescenta, “É uma franquia que muitas pessoas foram assistir no cinema em 1984”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A diretora de marketing compartilhou um pequeno spoiler do que pode se esperar na exposição: “Na minha opinião, a parte mais legal da exposição é quando podemos ter acesso a roupas, elementos, como o Proton Pack, mochila, usados na produção dos filmes”. Camila incentivou a visitação para todos os públicos, desde os antigos fãs dos caçadores de fantasmas, até as crianças.

Veja a reportagem no programa Morning Show:

“40 anos de Ghostbusters”

De 4 de abril a 5 de maio

Horários:

– Terças a sextas, das 10h às 19h

– Sábados, das 10h às 20h

– Domingos e feriados, das 10h às 18h

Entrada gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos.

Local:

Foyer do Auditório MIS (Av. Europa, 158, Jardim Europa – São Paulo/SP)