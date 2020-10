Kaya Scodelario, de ‘Maze Runner’, protagonizará reboot de ‘Resident Evil’

Franquia de games voltará para os cinemas com promessa de maior fidelidade ao jogo

Reprodução Kaya Scodelario, de 'Maze Runner', será a nova protagonista da franquia de games no cinema



A saga “Resident Evil” vai ganhar um reboot para os cinemas e a atriz Kaya Scodelario, conhecida pela franquia “Maze Runner“, foi a escolhida como a protagonista da nova versão do filme. As informações são do Deadline. Após seis longas estrelados por Milla Jovovich, “Resident Evil” teve sua história finalizada nas telonas em 2016. Agora, a produtora Constantin Film irá recontar a história com a promessa de ser mais fiel aos games do que a saga anterior, sempre criticada pelos fãs pelo rumo que tomou nas telonas.

No próximo “Resident Evil”, Kaya será Claire Redfield, a protagonista do game Resident Evil 2. Os atores Hannah John- Kamen (Jill Valentine), Robbie Amell (Chris Redfield), Tom Hopper (Albert Wesker), Avan Jogia (Leon Kennedy) e Neal McDonough (William Birkin) também já tiveram seus personagens anunciados. O roteirista Johannes Roberts (“The Strangers Prey At Night”) já foi confirmado no projeto. “Com este filme, eu realmente quero voltar para os dois games originais e recriar aquela experiência visceral e aterrorizante que tive da primeira vez que os joguei, ao mesmo tempo podendo contar uma história humana, com os pés no chão”, disse Roberts à imprensa.

Vale lembrar que a Netflix também desenvolve dois projetos sobre “Resident Evil”, uma série live-action comandada por Andrew Dabb, conhecido por assinar a produção-executiva de “Supernatural“, e a animação “Resident Evil: No Escuro Absoluto”, que já teve o primeiro trailer divulgado.