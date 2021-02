Família de Arcrebiano faz campanha para ele ser eliminado do ‘BBB 21’: ‘Pelo bem dele’

Modelo também disse que não quer mais ficar no jogo porque era feliz antes de entrar no reality

Reprodução/Globo Arcrebiano está no paredão com Gilberto e Juliette



Desde que se desentendeu com Karol Conká, Arcrebiano virou um alvo na casa e passou a ser acusado de algo que tecnicamente não fez. No último paredão, ele recebeu nove votos e no Jogo da Discórdia que aconteceu na noite de segunda-feira, 8, ele foi apontado como o mais influenciável da casa. Com a maioria dos brothers de cara vira para ele, Bil se juntou a Sarah, Gilberto e Juliette e disse não consegue entender por que virou um desafeto na casa. “Eu sou julgado desde o dia que passei por aquela porta”, disse o modelo no Jogo da Discórdia. Por conta disso, a família de Arcrebiano quer que ele seja eliminado no paredão desta terça-feira, 9, no qual disputa com Gilberto e Juliette. “Diante dessa situação, queremos que o Bil não permaneça no programa, pelo bem dele, e pela saúde mental de toda família”, postou a equipe de Arcrebiano nas redes sociais do participante do “BBB 21”.

Após o Jogo da Discórdia, Karol Conká, com quem Bil viveu um rápido affair dentro da casa, foi falar com ele e o modelo desabafou: “Eu quero sair desse programa de cabeça erguida. Estou doido para sair desse programa, estou maluco já. Não estou aguentando mais. Eu tenho meu trabalho lá fora. Eu era uma pessoa anônima, ninguém me conhecia, eu era muito feliz, agora estou triste”. Bil virou alvo da casa depois que Karol decidiu que queria ficar com ele e, após muita insistência, o participante acabou cedendo. O problema é que a cantora ficou com ciúmes de Carla Diaz e armou uma confusão na casa dando a entender que Arcrebiano e outros participantes estavam dizendo na casa que a atriz dava em cima do modelo. Karol foi tirar satisfação com a ex-Chiquititas e Bil acabou ficando sem reação, o que muitos lá dentro, como o Projota e Nego Di, acharam que foi uma atitude covarde. O emparedado falou que não foi se explicar com receio da reação da casa.

Diante dessa situação, queremos que o Bil não permaneça no programa, pelo bem dele, e pela saúde mental de toda família. — Bil Araújo (Arcrebiano) 🐺 (@bilaraujjo) February 9, 2021