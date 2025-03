Fernanda Torres celebra folga após Oscar e divulgação intensa de ‘Ainda Estou Aqui’

Nas redes sociais, a atriz publicou um vídeo em que aparece tomando banho num chuveiro ao ar livre, com a legenda ‘Descanso da guerreira’, e ao som de ‘Three Little Birds’, de Bob Marley

Fernanda Torres, aos 59 anos, comemorou o início de suas férias após um período intenso de divulgação do filme “Ainda Estou Aqui”, que durou cerca de seis meses. Em suas redes sociais, a atriz publicou um vídeo divertido em que aparece tomando banho de chuveiro em meio a natureza, com a legenda “Descanso da guerreira”, e ao som de “Three Little Birds”, de Bob Marley e and the Wailers. Ela exibe um sorriso radiante enquanto renova as energias.

Nos comentários da postagem, muitos fãs aproveitaram para fazer piadas sobre a liberdade de não precisar mais se preocupar em fazer escova no cabelo, algo de que a atriz sempre reclama com bom humor. A leveza do momento contrasta com a rotina agitada que Fernanda enfrentou durante a temporada de premiações, entre elas o Oscar, da qual “Ainda Estou Aqui” saiu premiado com a estatueta de melhor filme internacional.

Confira o momento ‘relax’ de Fernanda Torres abaixo

