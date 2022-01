Morre o jornalista da RedeTV! Lívio Galeno aos 36 anos, em Teresina

Apresentador estava internado com pneumonia que o quadro evoluiu para uma infecção generalizada

Reprodução/Instagram/liviogaleno/06.01.2022 Lívio Galeno era apresentador do telejornal 'O Dia News'



O apresentador Lívio Galeno morreu na última quarta-feira, 5, aos 36 anos, devido a uma infecção generalizada. O jornalista da O Dia TV, emissora afiliada da RedeTV! em Teresina, no Piauí, estava internado desde de sábado, 1, no Hospital São Marcos, para tratar uma pneumonia que evoluiu para um quadro de infecção generalizada. O comunicador nasceu na Paraíba, era casado com Thalita Lima e tinha uma filha, Eva. A emissora em que o ele trabalhava lamentou sua morte nas redes sociais: “Lívio foi o primeiro jornalista contratado para atuar na O Dia TV, em 2018, quando a TV foi fundada. Coube a Lívio anunciar ao Brasil a inauguração da TV, numa entrada ao vivo no telejornal ‘Rede TV News’, que à época era apresentado por Boris Casoy, no dia 18 de maio de 2018”.

A Prefeitura de Teresina também se manifestou e ressaltou que, durante sua carreira, Lívio atuou em vários veículos de comunicação “sempre se destacando pelo profissionalismo e competência”, pois “exercia a profissão com amor”. “A prefeitura se solidariza com a família e amigos enlutados ao tempo em que manifesta condolências a todos”, disse em nota. O Sindicado dos Jornalistas do Piauí (Sindjor-PI) prestou sua homenagem e comentou sobre o profissionalismo do jornalista, que ele tinha anunciado recentemente que seria professor no curso técnico de rádio e TV da Comradio. “O Sindjor-PI presta solidariedade aos familiares de Lívio Galeno, especialmente à esposa Thalita Lima e a filha Eva. Além dos amigos e colegas de trabalho que compartilhavam com ele a rotina jornalística e a vida.”