Karol Conká também aproveitou sua festa temática para dar uma flechada em Rodolffo

Reprodução/Globo Projota e Caio criticaram postura de Gilberto no 'BBB 21'



A festa da líder Karol Conká, que teve como tema ET’s, não foi marcada por barracos, mas uma conversa entre Projota e Caio está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 18. Enquanto a música rolava solta, os brothers falavam sobre como seria a reação de Gilberto caso ele fosse vetado da Prova do Líder. “Já pensou o bafafá que ele vai aprontar? Por causa do Jogo da Discórdia, olha o que ele aprontou”, disse Caio se referindo à briga que o doutorando em economia teve com Pocah após o programa ao vivo. “Quero mais é que ele apronte, que é isso o que vai enterrar ele”, comentou Projota. “Sozinho, nós estamos dando a corda e ele faz dela o que ele quiser”, acrescentou o fazendeiro. O cantor, que nas redes sociais tem sido chamado de “Probosta”, concordou e falou que essa é a ideia, fazer Gil explodir para se queimar com o público.

O papo continuou e Caio disse que não concorda com o fato do participante ter gritado com Pocah durante a discussão. “Ela pode ter feito o que for, mas ele não pode gritar com ela não. Ela só levantou a voz depois que ele levantou”, afirmou. “Ele só sabe falar levantando a voz, qualquer coisa que é contrária que ele quer”, comentou Projota. “Ele bate palma e dá o show”, finalizou o amigo de Rodolffo. No quarto, Sarah conversou com Gil e Caio sobre Protota e afirmou que sente que o cantor está com medo de estar queimado aqui fora após a saída do Nego Di. Durante a festa, o que também chamou atenção é que Karol deu uma flechada em Rodolffo. Será que vem um novo casal por aí? E quem parece que acordou para o jogo foi Pocah, que fez sucesso ao fazer a coreografia da música WAP, da rapper Cardi B. O detalhe é que os brasileiros logo trataram de marcar a artista no vídeo em que a funkeira aparece dançando e ela comentou sobre a performance nas redes sociais: “Uau… melhor que eu…”.