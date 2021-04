Festival gratuito de teatro terá musicais e palestra com Miguel Falabella; veja programação

Primeira edição do Festival Paulista de Teatro Musical (FPTM) será online devido à pandemia; além de espetáculos de São Paulo, também há produções da Bahia, de Brasília e do Paraná

Divulgação Vitor Rocha é o criador do espetáculo 'O Mágico di Ô', que será apresentado no FPTM



Em mais um ano difícil para a classe artística, o Festival Paulista de Teatro Musical (FPTM) chega como um sopro de esperança tanto para os profissionais que aguardam o retorno aos palcos, quanto para o público que espera a reabertura dos teatros. Com apresentações de espetáculos, leituras dramáticas e palestras com nomes como Miguel Falabella, a primeira edição acontecerá entre os dias 22 e 30 de abril de forma gratuita e online – com exibição no canal do YouTube do Prêmio Bibi Ferreira. O projeto é uma idealização do produtor Marllos Silva, que vem planejando esse festival há cerca de três anos e, devido à pandemia, precisou adaptá-lo para uma versão virtual. A ideia do festival é servir de vitrine para espetáculos originais e nacionais, isso porque o teatro musical teve uma expansão no Brasil nos últimos anos, mas ainda é difícil captar verba para produções que não são conhecidas como os títulos Broadway que passam pelo país.

Para Marllos, que estava há mais de um ano sem entrar em um teatro, voltar à ativa com esse projeto é gratificante. “Existe um sentimento comum em quem vai participar, todos estão se sentindo revigorados. A maioria das profissões puderam trabalhar de alguma forma, mas a gente que trabalha com teatro, a gente precisa do palco”, afirmou o produtor em entrevista à Jovem Pan. “Trabalhei muito buscando recursos para realizar esse festival. O projeto só foi possível graças à Lei Aldir Blanc, uma iniciativa que foi fundamental para que muitos artistas não morressem de fome nesses últimos meses. Presenciei muitas situações difíceis, vi músicos tendo que vender seus instrumentos e atores procurando inúmeras formas de se sustentar. A gente vem produzindo musicais nacionais nos últimos anos, mas é muito difícil captar recursos porque os patrocinadores não conhecem e têm receio de investir nas obras. A gente está dando oportunidade para autores e compositores divulgarem seus trabalhos, porque o que falta para esses profissionais é justamente um espaço.”

O festival contou com inscrições do Brasil inteiro. Marllos explicou que a seleção foi feita de forma minuciosa para “trazer um panorama amplo da arte no país”. Por isso, têm espetáculos de São Paulo, que é considerado o polo do teatro musical no país, mas também há produções da Bahia, de Brasília e do Paraná. Os temas são variados e um dos escolhidos foi “O Mágico Di Ó – Um Clássico em Forma de Cordel”, uma criação do escritor Vitor Rocha. “Acho que uma das minhas maiores batalhas no teatro musical tem sido tentar promover acesso. Seja trazendo narrativas mais populares, incentivando produções de pequeno e médio porte ou oferecendo ingressos a valores acessíveis. E, sendo assim, ter um espetáculo meu em um festival com essa amplitude e missão é muito significativo! Isso tudo sem falar na alegria e importância de disponibilizar para todo o país um espetáculo que fala da gente, que canta os nossos poetas e celebra o nosso sertão”, afirmou Rocha à Jovem Pan.

Confira a programação completa do FPTM:

22/04

20h: Abertura do Festival | Palestra com Miguel Falabella

23/04

20h: Musical: “O Mágico Di Ó – Um Clássico em forma de Cordel”

24/04

16h: Palestra com Ricardo Tiezzi | Tema: Princípios de estrutura dramatúrgica.

18h: Leitura: “Brickfield, o Musical”

20h: Musical: “Diálogos”

25/04

16h: Palestra com Jamil Dias | Tema: Conceituação e Caminhos do Musical

18h: Leitura: “Lonza”

20h: Musical: “Terrível Incrível Aventura – Um Musical Fabulesco Marítimo!”

26/04

18h: Leitura: “O Último Samba”

20h: Musical Convidado: “Ponto de Bala”

27/04

16h: Palestra com Fernanda Maia | Tema: O uso da canção na narrativa do Teatro Musical

18h: Leitura: “Dom Casmurro – O Musical”

20h: Musical: “A Ópera dos Três Porcos”

28/04

16h: Palestra com Carlos Bauzys | Tema: Piano condutor, Arranjo Vocal e Orquestração

20h: Musical: “Amor Barato – O Romeu e Julieta dos Esgotos”

29/04

20h: Musical: “Azáfama: Substantivo Feminino”

30/04