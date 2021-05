Jesse Williams deixa elenco da série ‘Grey’s Anatomy’ após 12 temporadas

Ator interpreta o médico Jackson Avery e o último episódio com sua participação será exibido este mês

Divulgação/07.05.2021 Jesse Williams interpretou Jackson Avery na série 'Grey's Anatomy'



Jesse Williams é mais um ator que está se despedindo de “Grey’s Anatomy”, série na qual interpreta o cirurgião Jackson Avery desde a 6ª temporada. Atualmente, Jesse é um dos atores mais antigos da trama médica e sua despedida acontece no episódio “Tradition”, que vai ao ar no próximo dia 20 de maio nos Estados Unidos. O canal americano ABC confirmou a saída do ator à Variety. “Jesse Williams é um artista e ativista extraordinário. Assistir a sua evolução nos últimos 11 anos na tela e fora dela tem sido um verdadeiro presente. Jesse traz muito coração, profundidade, cuidado e inteligência para seu trabalho. Sentiremos muita falta de Jesse e de Jackson Avery – construído com perfeição por tantos anos”, afirmou Krista Vernoff, que atua como showrunner (profissional responsável pelo projeto como um todo, do roteiro a finalização) da série.

Ao longo das temporadas, o personagem de Jesse teve uma grande evolução, saindo do papel de cirurgião plástico privilegiado para um médico atencioso com foco nas desigualdades na área de saúde – especialmente quando a série passou a abordar a pandemia da Covid-19. Com a saída de Jackson da trama, outra personagem que deixa a série é a mãe do mádico, Catherine Avery (Debbie Allen). “Serei eternamente grato pelas oportunidades ilimitadas que me foram fornecidas. Como ator, diretor e pessoa, tenho tido a sorte de aprender tanto com tantos e agradeço aos nossos lindos fãs”, comentou o ator em nota divulgada pela Variety. “Estou imensamente orgulhoso de nosso trabalho, nosso impacto e de estar avançando com tantas ferramentas, oportunidades, aliados e queridos amigos”, acrescentou Jesse, que também ressaltou que foi um presente participar de uma série tão longa quanto “Grey’s Anatomy”, já que um show resistir a tantas temporadas é algo raro de se acontecer.