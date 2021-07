Netflix começa a desenvolver série em live-action de ‘Pokémon’

Produção deve seguir os moldes do filme ‘Detetive Pikachu’ e será escrita por Joe Henderson, de ‘Lúcifer’

'Detetive Pikachu' é um filme em live-action inspirado em 'Pokémon'



A Netflix está desenvolvendo uma série em formato live-action inspirada na animação “Pokémon”. O projeto é algo recente e está dando os primeiros passos, por isso, ainda não há detalhes do enredo. Segundo divulgado pela Variety, Joe Henderson foi contratado para escrever e produzir a série. Atualmente, ele atua como co-showrunner (profissional responsável pelo projeto como um todo, do roteiro inicial ao final) da série “Lúcifer”, cuja sexta e última temporada estreia em setembro na plataforma de streaming. Ainda de acordo com a Variety, Joe também está desenvolvendo uma adaptação da história em quadrinhos “Shadecraft”, também para a Netflix.

A série inspirada em “Pokémon” deve seguir os moldes de “Detetive Pikachu”, filme em formato live-action que foi lançado em 2019 e estrelado por Ryan Reynolds e Justice Smith. O live-action não é o único projeto da Netflix envolvendo animes. A plataforma tem investido cada vez mais nesse nicho e pensado em séries baseadas nessas histórias, tanto que também estão nos planos adaptações de “Cowboy Bebop” e “One Piece”. Também vale lembrar que, em 2017, foi lançado na plataforma um live-action de “Death Note”. A franquia Pokémon surgiu em 1995 e se tornou um fenômeno mundial que conta com várias temporadas da animação, filmes, jogos de videogame e celular, cartas colecionáveis, livros, mangás e outros produtos. O filme “Detetive Pikachu” foi um sucesso de bilheteria, tendo uma arrecadação de mais de US$ 430 milhões em todo o mundo.