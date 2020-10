Filme do ‘Bob Esponja’ que tem Keanu Reeves chega em novembro na Netflix

Animação ‘Bob Esponja: O Incrível Resgate’ perdeu estreia nos cinemas por causa da pandemia

Reprodução/YouTube Filme tinha previsão de estrear nos cinemas em outubro, mas, em junho, estúdio já alterou estreia para o streaming



A Netflix confirmou que “Bob Esponja: O Incrível Resgate“, a próxima animação do personagem, entra em 5 de novembro no catálogo da plataforma. A produção perdeu, em junho, sua estreia no cinema por causa da pandemia de Covid-19. Originalmente, o novo filme do “Bob Esponja” deveria entrar em cartaz em maio, depois passou para agosto. Por fim, o estúdio Paramount anunciou que o filme estrearia diretamente no CBS All Access, plataforma de streaming ainda não disponível no Brasil, no próximo ano.

“Bob Esponja: O Incrível Resgate” é o primeiro filme da franquia feito totalmente em computação gráfica e conta com a participação especial de Keanu Reeves. A sinopse indica que Bob e Patrick embarcarão em uma épica aventura para a Cidade Perdida de Atlantic City, com o objetivo de trazer Gary para casa. A dupla vai encarar perigos e diversões hilárias nessa missão de resgate, e Bob e seus amigos terão que provar que nada é mais forte do que o poder da amizade.

Confira o trailer: