Filmes com mais indicações ao Oscar na história: o novo recorde e os clássicos

Conheça o longa que atingiu a marca inédita de 16 nomeações em 2026 e as produções que sustentaram o recorde histórico por décadas

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A corrida pelo Oscar sempre foi marcada por números impressionantes



A corrida pelo Oscar sempre foi marcada por números impressionantes, mas a edição de 2026 trouxe um marco histórico que redefiniu o topo da premiação. Durante décadas, o número mágico foi 14 indicações, um teto que parecia inquebrável e que era dividido por apenas três obras-primas: A Malvada (1950), Titanic (1997) e La La Land: Cantando Estações (2016).

No entanto, este cenário mudou com a chegada de Pecadores (Sinners), filme dirigido por Ryan Coogler, que conquistou 16 indicações na cerimônia de 2026, isolando-se como a produção mais nomeada de todos os tempos. Este artigo detalha o novo recordista e relembra os gigantes que moldaram a história da Academia.

Enredo

O atual detentor do recorde e os antigos campeões oferecem narrativas distintas que conquistaram os votantes da Academia.

Pecadores (2026) – O novo recordista (16 indicações)

Ambientado na era Jim Crow, na década de 1930, o filme é um terror sobrenatural que acompanha os irmãos gêmeos Smoke e Stack. Ao retornarem para sua cidade natal no sul segregado dos Estados Unidos, eles tentam deixar um passado conturbado para trás. No entanto, ao se depararem com misteriosas mortes e desaparecimentos locais, os irmãos descobrem que um mal ancestral e sedento de sangue — uma interpretação única de vampiros — espreita a comunidade, forçando-os a lutar não apenas contra o preconceito, mas contra forças desumanas.

O clube das 14 indicações

Titanic (1997) : Uma história de amor épica entre Jack, um artista pobre, e Rose, uma jovem aristocrata, a bordo da viagem inaugural do “insubmergível” RMS Titanic. O romance floresce pouco antes da tragédia histórica que condena o navio ao fundo do Atlântico.

: Uma história de amor épica entre Jack, um artista pobre, e Rose, uma jovem aristocrata, a bordo da viagem inaugural do “insubmergível” RMS Titanic. O romance floresce pouco antes da tragédia histórica que condena o navio ao fundo do Atlântico. La La Land: Cantando Estações (2016): Em Los Angeles, um pianista de jazz purista e uma aspirante a atriz se apaixonam enquanto perseguem o sucesso. O musical explora a tensão entre o amor e a ambição artística, culminando em escolhas agridoces sobre o futuro.

Cantando Estações (2016): Em Los Angeles, um pianista de jazz purista e uma aspirante a atriz se apaixonam enquanto perseguem o sucesso. O musical explora a tensão entre o amor e a ambição artística, culminando em escolhas agridoces sobre o futuro. A Malvada (1950): O clássico mostra os bastidores da Broadway, onde a veterana estrela Margo Channing acolhe a jovem e aparentemente ingênua fã Eve Harrington. Aos poucos, Eve revela-se uma manipuladora implacável disposta a tudo para roubar a carreira e a vida de seu ídolo.

Elenco e personagens

As atuações foram fundamentais para o sucesso massivo dessas produções junto à Academia.

Pecadores: Michael B. Jordan entrega uma performance técnica impressionante ao interpretar os dois irmãos gêmeos protagonistas, Smoke e Stack, com personalidades distintas. O elenco de apoio conta com nomes de peso como Delroy Lindo e Wunmi Mosaku (indicada a Atriz Coadjuvante), que ancoram o horror fantástico em uma realidade emocional palpável.

entrega uma performance técnica impressionante ao interpretar os dois irmãos gêmeos protagonistas, Smoke e Stack, com personalidades distintas. O elenco de apoio conta com nomes de peso como Delroy Lindo e Wunmi Mosaku (indicada a Atriz Coadjuvante), que ancoram o horror fantástico em uma realidade emocional palpável. Titanic: Eternizou a dupla Leonardo DiCaprio (Jack Dawson) e Kate Winslet (Rose DeWitt Bukater), cuja química se tornou referência na cultura pop.

Eternizou a dupla Leonardo DiCaprio (Jack Dawson) e Kate Winslet (Rose DeWitt Bukater), cuja química se tornou referência na cultura pop. La La Land: Emma Stone (Mia) venceu o Oscar de Melhor Atriz por sua performance vulnerável, ao lado de Ryan Gosling (Sebastian), que aprendeu a tocar piano para o papel.

(Mia) venceu o Oscar de Melhor Atriz por sua performance vulnerável, ao lado de Ryan Gosling (Sebastian), que aprendeu a tocar piano para o papel. A Malvada: Traz Bette Davis no papel icônico de Margo Channing, entregando frases célebres, enquanto Anne Baxter interpreta a dissimulada Eve.

Curiosidades

Os números por trás dessas indicações revelam a magnitude de seus feitos na indústria cinematográfica.

O salto para 16: Até 2026, acreditava-se que 14 era o limite estatístico para um filme moderno. Pecadores quebrou essa barreira ao dominar categorias técnicas (Som, Efeitos Visuais, Fotografia) e principais (Filme, Direção, Ator), impulsionado por uma campanha massiva e aclamação crítica do gênero de terror.

Até 2026, acreditava-se que 14 era o limite estatístico para um filme moderno. Pecadores quebrou essa barreira ao dominar categorias técnicas (Som, Efeitos Visuais, Fotografia) e principais (Filme, Direção, Ator), impulsionado por uma campanha massiva e aclamação crítica do gênero de terror. Recorde de vitórias: Embora Pecadores tenha o recorde de indicações, o recorde de vitórias (estatuetas ganhas) ainda pertence a Titanic, Ben-Hur e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei, todos com 11 Oscars. La La Land converteu 6 de suas 14 nomeações, e A Malvada levou 6 estatuetas.

Embora Pecadores tenha o recorde de indicações, o recorde de vitórias (estatuetas ganhas) ainda pertence a Titanic, Ben-Hur e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei, todos com 11 Oscars. La La Land converteu 6 de suas 14 nomeações, e A Malvada levou 6 estatuetas. Gêneros diversos: A lista de recordistas prova que a Academia aprecia diversidade de gêneros: um terror sobrenatural (Pecadores), um filme-catástrofe romântico (Titanic), um musical moderno (La La Land) e um drama de bastidores (A Malvada).

Onde assistir

Confira onde encontrar os filmes recordistas nas plataformas de streaming e cinemas no Brasil (disponibilidade referente a fevereiro de 2026).

Pecadores (2026):

Devido ao sucesso recente e à temporada de premiações, o filme encontra-se em cartaz na maioria dos cinemas brasileiros.

brasileiros. Previsão de streaming: Chegará ao catálogo da Max (HBO Max) após a janela de exibição teatral.

após a janela de exibição teatral. Titanic (1997) :

: Disponível no Disney+.

La La Land: Cantando Estações (2016):

Disponível no Prime Video e Max .

e . A Malvada (1950):

Disponível para aluguel digital (Apple TV, Google Play) e ocasionalmente em serviços de clássicos como Belas Artes à La Carte.

A chegada de Pecadores ao topo da lista de indicações encerra um ciclo de quase 30 anos em que Titanic reinou absoluto (posteriormente empatado por La La Land). O feito de Ryan Coogler e Michael B. Jordan estabelece um novo parâmetro de excelência técnica e narrativa para Hollywood, desafiando as futuras gerações a superarem a marca de 16 nomeações.