Tatá Werneck se pronuncia após rumores de climão com Fiuk no ‘Lady Night’

Entrevista não foi ao ar, mas um suposto participante da plateia contou nas redes sociais que o ex-BBB não gostou das piadas feitas pela apresentadora

Reprodução/Multishow/Instagram/fiuk/10.08.2021 Tatá Werneck falou sobre o possível climão com Fiuk no 'Lady Night'



A participação do cantor e ex-BBB Fiuk no “Lady Night” nem foi ao ar ainda e já está dando o que falar, tudo porque viralizou no Twitter posts de um seguidor que afirmou que estava na plateia do programa e, segundo ele, houve um climão entre Tatá Werneck e o convidado. “Spoiler. Eu participei da plateia do ‘Lady Nitght’ com Fiuk e foi horrível. Ele tem o poder de tornar tudo chato e quase fez a Tatá cancelar o programa, porque não estava gostando das piadas sobre ele”, escreveu o suposto participante da plateia. “O Fiuk conseguiu estragar o ‘Lady Night’? Socorro”, questionou um seguidor. “Conseguiu. Ficou um climão. A Tatá não podia falar nada que ele ficava: ‘Ah poxa Tatá, pensei que ia ser divertido aqui, mas não gosto que fique falando disso. (Falando sobre ele ser uma chaminé com pernas)”, respondeu a pessoa.

“Participei só para não desfalcar, mas foi horrível, gente, a Tatá sofreu. Ela mesmo disse no [quadro Entrevista com] Especialista que chorou depois”, finalizou. O assunto repercutiu nas redes sociais e, com bom humor, a apresentadora do “Lady Night” resolveu se pronunciar: “Amores eu adoro o Fiuk. Ele é um homem lindo, sensível, inteligente e talentoso. Está tudo bem na pandemia, ninguém está no seu melhor estado emocional. A gente sabe o quanto os comentários maldosos podem ferir alguém na internet (estou zoando )”.

Amores eu adoro o fiuk ❤️ ele é um homem lindo, sensível, inteligente e talentoso 🙂 tá tudo bem ❤️ na pandemia ninguém tá no seu melhor estado emocional. A gente sabe o qto comentários maldosos podem ferir alguém na internet #publi (to zoando ) — Tata werneck (@Tatawerneck) August 10, 2021

Spoiler = Eu participei da plateia do Lady nitght com Fiuk e foi horrível. Ele tem o poder de tornar tudo chato e quase fez a Tata cancelar o programa, pq não estava gostando das piadas sobre ele. — Matheus Felipe (@The_matheusf) August 8, 2021