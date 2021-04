‘BBB 21’: Caio é eliminado com 70,22% dos votos

Fiuk foi o segundo mais votado e ficou com 27,99% e Gilberto teve apenas 1,79%

Reprodução/ TV Globo Caio foi o eliminado desta terça-feira



Na reta final do Big Brother Brasil, o paredão entre Gilberto, Fiuk e Caio agitou o reality show nesta terça-feira, 20. No discurso de eliminação, Tiago Leifert citou que os participantes não sabem como é o BBB e que é difícil de ser explicado. Ele também disse que é um jogo de “sobrevivência” e não de convivência. Com isso, anunciou que o eliminado foi Caio com 70,22% dos votos, Fiuk ficou com 27,99% e Gilberto teve 1,79%. Com oito participantes, o programa entra na reta final e somente nesta semana serão três paredões e eliminações. O programa está marcado para terminar no dia 04 de maio.