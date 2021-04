ENQUETE ‘BBB 21’ – Quem você quer eliminar: Arthur, João Luiz ou Pocah?

Líder Gilberto indicou Pocah, Arthur e João Luiz foram os dois mais votados da casa

Reprodução/ GShow Arthur, João Luiz e Pocah estão no paredão



O novo paredão do Big Brother Brasil está formado e quem disputa a permanência do público são Pocah, Arthur e João Luiz. Na dinâmica desta terça-feira, 20, Gilberto venceu a Prova do Líder da Amstel e indicou Pocah ao paredão. Pela votação da casa, Arthur (4) e João Luiz (6) foram os que mais receberam votos e completaram o trio. Na semana em que a casa terá três paredões, não houve ‘Prova Bate e Volta’. A eliminação acontece na próxima quinta-feira, 22, e enquanto isso, você pode votar na enquete na Jovem Pan: