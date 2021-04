‘BBB 21’: De volta do paredão, Gilberto vence prova e é o novo líder

Doutorando de Economia também ganhou uma viagem para Amsterdã com direito a acompanhante

Na super terça-feira, 20, o Big Brother Brasil teve eliminação, prova do líder e formação de paredão. Caio foi o eliminado da noite com 70,22% dos votos superando Fiuk e Gilberto. Faltando menos de 15 dias para o fim do programa, os brothers nem se recuperaram da eliminação e participaram da prova do líder na sequência. Em atividade de habilidade da Amstel – que valia a liderança, a presença no Top 7 e uma viagem para Amsterdã com acompanhante – Gilberto venceu e escolheu seus companheiros de VIP: Juliette, Fiuk e João.