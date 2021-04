Irmã de Gilberto, do ‘BBB 21’, diz que tatuou caricatura dele por amor: ‘Saiu como eu queria’

Janielly Nogueira disse que a vontade de homenagear Gil já era antiga, pois ele sempre a incentivou

Reprodução/Instagram/janiellynogueira/12.04.2021 Janielly Nogueira fez uma caricatura do rosto de Gilberto, participante do 'BBB 21'



Janielly Nogueira, irmã de Gilberto, participante do “BBB 21”, decidiu fazer uma tatuagem em homenagem ao brother, mas o resultado acabou dividindo opiniões e, desde então, a pernambucana vem lidando com as críticas que recebe nas redes sociais. Em entrevista à Jovem Pan, ela explicou que o desenho não ficou idêntico ao irmão porque se trata de uma caricatura e disse que a vontade de homenagear o famoso Gil do Vigor não tem relação apenas com o reality show da Globo. “Gilberto sempre foi uma inspiração para mim. Ele trabalhava, ganhava um salário mínimo e pagava minha faculdade, então sempre quis tatuar algo que o representasse. Antes de ele entrar no ‘Big Brother’, eu já tinha comentado que queria fazer algo relacionado a cálculos, que é a área em que ele estuda, mas acabei não fazendo [a tatuagem] por questões financeiras.”

Janielly sabe que o “BBB 21” é uma ótima oportunidade para o irmão e quis aproveitar esse momento para finalmente fazer a tatuagem. “Decidi fazer uma caricatura, não é uma foto ou uma imagem real. Fiz em homenagem, em respeito e admiração. Ele é um amor de irmão e representa um pai para mim”, afirmou a pernambucana, que também revelou que tem planos de marcar na pela outra homenagem ao irmão. A ideia de Janielly é ou escrever “Gilberto” ou a frase “ele é a luz da minha vida”, que sempre diz ao participante do reality. A pernambucana deixou claro que está feliz com o resultado da caricatura e que já imaginava que, nas redes sociais, as pessoas poderiam criticar o resultado, pois acredita que a internet é “uma terra de ninguém”. Desde que Gil se tornou uma pessoa pública, ela e a família aprenderam a lidar com a exposição e assédio.

“O resultado saiu como eu queria, as pessoas estão confundindo muito o realismo com uma caricatura, quis apenas fazer algo que o lembrasse”, explicou. “Eu não ia postar a foto na internet por causa das críticas, mas estou me sentindo muito bem com a tatuagem e sei que ele vai ficar muito feliz. Não fiz para aparecer [na mídia], fiz pelo meu irmão, pois sou apaixonada por ele.” Janielly diz que tem uma ótima relação com Gilberto, pois ele é “cúmplice, amigo e unido à família”. “Ele é sempre acreditou em mim e, aqui em casa, é o amor da nossa vida, porque sempre teve uma representatividade muito grande, sempre foi o ponto de luz, que ajudou a gente em muitas áreas. Espero que vá até o final do programa, e eu estarei lá para recebê-lo de braços abertos, é tudo o que eu quero. Estou morrendo de saudade”, finalizou a pernambucana.