‘A Fazenda 13’: Equipe de Dayane repudia fala de Rico após peão sugerir que modelo se relacionou com Nego do Borel

Reprodução/Record/15.09.2021 Nego do Borel foi expulso do reality após acusações de abuso de Dayane Mello



O clima está quente dentro de “A Fazenda 13”. Uma das maiores polêmicas do reality voltou à tona nesta terça-feira, 9. Rico Melquiades sugeriu em conversa com Marina Ferrari e Mileide Mihaile que a modelo Dayane Mello teria mentido sobre possível estupro de Nego do Borel no começo do programa. Para ele, os dois podem ter transado durante a noite e não houve abuso. “A Day nunca abriu, mas eles fizeram [sexo]”. Marina disse que Dayane negou o argumento e o influenciador respondeu. “Ela diz, amiga, a Day… ela mente. Tá, mas ele levou a camisinha para lá [a Baia], qual é a intenção?”. O cantor foi expulso do programa por causa disso. “As falas que viemos acompanhando em relação ao episódio vivido por Dayane no início do programa, retrata a sociedade machista em que vivemos, onde a mulher sempre é colocada em dúvida e questionada por algo que acontece”, escreveu a assessoria.

“Nesses acontecimentos, a vítima se cala, exatamente por ter julgamentos como esse de uma grande parcela da sociedade. Essas falas e questionamentos tem que ser reconhecidos para que haja evolução e aprendizado, como fizemos quando a Dayane errou e infelizmente reproduziu um discurso nesse sentido”, escreveram, se referindo a uma fala da modelo sobre acusações anteriores sobre o próprio Nego. “A Dayane não mentiu, pois, esse dia, que infelizmente está marcado na memória de todos, sabemos o que ocorreu e que está nas mãos da Justiça. Temos que sim, repudiar falas e julgamentos como esses, para que as mulheres não sejam vítimas da cultura machista enraizada”, finalizaram. Dayane e Rico eram grandes aliados no jogo, mas nas última semanas têm se desentendido.