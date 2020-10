‘Game dos Clones’: Sabrina Sato explica reality show do Prime Video em trailer

Novo programa promete muita pegação e treta em busca do par ideal entre pessoas ‘idênticas’

Reprodução/YouTube 'Game dos Clones' será parceria do Prime Video com a Record



O Prime Video divulgou nesta sexta-feira (9) o trailer de “Game dos Clones“, reality show em parceria com a TV Record que será apresentado por Sabrina Sato. A proposta do programa é um solteiro achar o par ideal no meio de sete clones escolhidos pela produção – todos precisarão participar de desafios reveladores em encontros em grupo e individuais, incluindo conhecer familiares e amigos. Os participantes terão que escolher quais clones serão eliminados até que reste apenas um.

“Game dos Clones” estreia no Prime Video em 16 de outubro e na Record em 30 de outubro. Serão dez episódios semanais de cinquenta minutos cada. A produção ressaltou que seguiu os protocolos de segurança sanitária para a prevenção da Covid-19, de acordo com as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), do Ministério da Saúde do Brasil e do Governo do Estado de São Paulo, onde o reality show foi filmado.

Assista ao trailer: