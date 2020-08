Garimpeiros trazem mortes, diz líder indígena em série sobre a Covid-19

Maurício Ye’kwana, diretor da Hutukara Associação Yanomami, afirma que comunidades com a presença de garimpeiros têm coronavírus; produção debate desdobramentos da doença em diversos setores pela ótica de especialistas

Divulgação A série 'A tirania da minúscula coroa: Covid-19' chega ao 9º episódio



O líder indígena e diretor da Hutukara Associação Yanomami Maurício Ye’kwana afirmou que o garimpo está destruindo a comunidade Yanomami e pediu ações do governo federal. Ele participa do 9º episódio, “A (des)politização da panemia”, da série documental “A tirania da minúscula coroa: Covid-19” ao lado de nomes como o escritor Pablo Ortellado, o professor André Singer e a ex-secretária adjunta do Bolsa Família Letícia Bartholo. Em depoimento antecipado com exclusividade à Jovem Pan, Ye’kwana condena o garimpo na região da comunidade e afirma que isso causa mortes. “Os garimpeiros trazem mortes, poluem os rios, levam violência, abusam sexualmente das nossas mulheres”, lamentou. “Nossa luta é para que o governo tire esses invasores da terra indígena”, continuou.

A série, assinada pelo jornalista Gustavo Girotto, busca mostrar os mais variados efeitos da pandemia no país — não só na área da saúde, mas em várias outras. Além de Maurício Ye’kwana, o 9º episódio traz depoimentos de cientistas políticos e antropólogos sobre o tema. “Tentamos entender os efeitos e os impactos dessas medidas na vida das pessoas, mais que isso, as possíveis consequências dessa politização. As ruas se tornaram virtuais e, diariamente, popularidades estão sendo testadas. Qual o efeito prático dessas ações?”, explicou Girotto. “Procuramos ouvir os mais diferentes pontos de vista para compor essa importante narrativa. O objetivo é tentar expor os diferentes fatos e explicar o debate que, de certa forma, dividiu o Brasil”, corroboraram diretor de produção, Juliano Sartori, e o diretor de arte, Ricardo Sartori. Assista abaixo ao teaser do novo episódio:

Concebida e desenvolvida durante a quarentena, a série discute as consequências da pandemia de Covid-19 em diferentes áreas, por meio da fala de especialistas. Embora gravados individualmente, os depoimentos são editados para que conversem uns com os outros de acordo com o tópico abordado — formato bastante explorado pelas plataformas de streaming. Todos os episódios da série publicados até o momento estão disponíveis no canal da produtora Via d’Idea no YouTube, com duração entre 40 minutos e uma hora.