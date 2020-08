Após 102 dias sem infecções, Nova Zelândia registra casos locais de Covid-19

Quatro pessoas de uma mesma família testaram positivo; fonte de contágio ainda é desconhecida

EFE/EPA/LUKAS COCH /Archivo "Pedimos ao povo de Auckland que fique em casa para impedir a propagação", disse Jacinda Ardern



A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou, nesta terça-feira, que o país registrou sua primeira infecção comunitária transmitida localmente em 102 dias, quatro casos na mesma família, na cidade de Auckland, incluindo um menor de idade. “Depois de 102 dias, temos nossos primeiros casos de Covid-19 fora das instalações de isolamento ou quarentena. Embora todos nós tenhamos trabalhado muito para evitar esse cenário, também planejamos e nos preparamos para isso”, disse Ardern. A premiê explicou que a fonte de transmissão da Covid-19 é desconhecida, uma vez que os novos pacientes não têm histórico de viagens e nem tiveram contato direto com qualquer outro doente.

“Pedimos ao povo de Auckland que fique em casa para impedir a propagação”, disse Ardern, que colocou a cidade em quarentena, o que significa que não pode haver mais de dez pessoas não podem se reunir, fechamento de escolas e obrigatoriedade do uso de máscaras em locais onde a distância social não pode ser mantida.

No final de março, o governo da Nova Zelândia impôs uma das quarentenas mais rígidas do mundo devido à pandemia da Covid-19, retornando à normalidade no início de junho após considerar que havia conseguido eliminar o vírus.

*Com Agência EFE