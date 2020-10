Globo cancela ‘Zorra’ e deve lançar novo programa de humor em 2021

‘Fora do Ar’ e ‘Escolinha do Professor Raimundo’ também foram descontinuados pela emissora

Reprodução/Globo Equipe do 'Zorra' soube do fim do programa na última quarta-feira (14)



O humorístico “Zorra” foi cancelado pela TV Globo. Segundo informações do colunista Mauricio Stycer, do Uol, a produção do programa, incluindo atores e redatores, foi comunicada da decisão na quarta-feira (14). Os programas “Fora do Ar” e “Escolinha do Professor Raimundo” também não serão mais produzidos. Ainda de acordo com Stycer, a emissora carioca prepara um novo programa de humor para 2021 e já criou um grupo criativo para o desenvolvimento da atração com supervisão de Silvio de Abreu e coordenação do roteirista Antônio Prata. É esperado que Marcelo Adnet, Fernando Caruso e outros redatores dos humorísticos cancelados participem do novo projeto.