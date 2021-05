Renata Vasconcellos fala que Bolsonaro é ex-presidente no ‘Jornal Nacional’; assista

Jornalista se confundiu ao dar uma notícia sobre o depoimento de Pazuello na CPI da Covid

Reprodução/Globo/20.05.2021 Renata Vasconcellos se confundiu e chamou Bolsonaro de ex-presidente



A jornalista Renata Vasconcellos, que divide a bancada do “Jornal Nacional” com William Bonner, cometeu uma gafe na última quarta-feira, 19, e chamou ao vivo Jair Bolsonaro de ex-presidente. A âncora do telejornal da Globo dava uma notícia sobre o depoimento do ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello na CPI da Covid quando cometeu o erro, que corrigiu na sequência. “Pazuello irritou os senadores por tentar blindar o ex-presidente… o presidente Bolsonaro e foi chamado de mentiroso”, disse Renata. O nome da jornalista foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 20, e muitos seguidores se divertiram com a confusão feita pela jornalista. “A Renata Vasconcellos chamando o Bolsonaro de ex-presidente. Espero que a gafe da lenda seja uma premonição”, comentou uma pessoa. “A Renata Vasconcellos já está sonhando com o impeachment”, escreveu outra. “E a Renata Vasconcelos que já está chamando Bolsonaro de ex-presidente”, acrescentou mais uma.

