‘Mais uma despedida na minha semana de despedida’, diz Tadeu Schmidt sobre última reunião no Fantástico

Tadeu vai sair do ‘Show da Vida’ assumir o posto de Tiago Leifert como apresentador do ‘Big Brother Brasil’ em 2022

Reprodução/Instagram/tadeuschmidt Tadeu Smith está compartilhando em seu Instagram seus últimos momentos no 'Fantástico'



Tadeu Schmidt compartilhou nesta terça-feira, 9, um registro de sua última reunião de pauta no Fantástico. Nos próximos dias, o jornalista se despedirá do Show da Vida e concentrará sua atenção na produção do “BBB 22“. Isso porque Tadeu vai assumir o posto de Tiago Leifert, que anunciou em setembro deste ano sua saída da Globo, no comando do reality show. O apresentador lamentou o fato da sua última reunião com a equipe do Fantástico ser a primeira presencial desde o início da pandemia do coronavírus. “Terça-feira, dia de reunião de pauta. Minha última reunião de pauta no Fantástico. Por coincidência, a primeira reunião presencial que fazemos desde o início da pandemia. Até hoje, vínhamos fazendo por videoconferência. Esse contato próximo, no caso da reunião de pauta, faz diferença! Brainstorming é fundamental! Fora a convivência com pessoas tão queridas e que eu admiro tanto! Sentirei saudade”, afirmou Tadeu Schmidt. “Mais uma despedida na minha semana de despedida do Show da Vida”, finalizou o jornalista. Na última segunda-feira, 8, ele também se despediu da sua “última segunda de folga”.