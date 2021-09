Lázaro Ramos se pronuncia após Globo anunciar sua saída; assista

Ator postou um vídeo falando dos seus 17 anos de emissora e contou como se sente ao deixar o canal

O ator Lázaro Ramos falou pela primeira vez sobre sua saída da Globo, emissora em que trabalhou por quase duas décadas. O anúncio de que o contrato do artista foi encerrado aconteceu na última terça-feira, 21, por meio de um comunicado divulgado pela Globo e, nesta quarta-feira, 22, o artista postou um vídeo no Instagram dizendo que é grato a tudo o que viveu no canal. “Hoje eu vim aqui para agradecer. Há 17 anos, eu, um menino, chegava à Rede Globo. Eu era um ator baiano, nascido e criado no Bando de Teatro Olodum. Sabia pouco de tudo e pouquinho de mim também. Trazia meus ensinamentos e meus ídolos do Bando, mas o pouco que eu sabia é que eu tinha possibilidades, que eu tinha muito a descobrir. Nesses anos, a Globo me proporcionou muito além daquilo que eu sonhei”, falou Lázaro, que citou personagens marcantes da sua carreira como Foguinho, da novela “Cobras e Lagartos”, e Priscila, da série “Sexo Frágil”.

Durante seu discurso, o artista também falou dos seus trabalhos mais recentes e ressaltou que foi na emissora que conheceu sua mulher, a atriz Taís Araújo. “Fui comentarista do Oscar, fui Mister Brau, fui ‘Falas Negras’ e fui Lazinho, sempre aos olhos de vocês. Acima de tudo, na Globo eu fui feliz e de quebra ainda conheci Taís, meu amor, minha companheira, mãe dos meus filhos, e fiz muitos amigos. Eu me aproximei de ídolos que estavam por trás e a frente das câmeras e, agora, eu seguirei para outras descobertas, outras aventuras.” Lázaro disse que ainda será visto na Globo, pois alguns trabalhos que já realizou para a emissora ainda não foram ao ar. “O desassossego e a ânsia de entender as pessoas e a realidade do meu país seguem sendo a base do meu trabalho como artista. Hoje, digo um até logo a Globo porque já, já vocês vão me ver em ‘Aruanas’, ‘Sob Pressão’ e alguns filmes, então eu sei que essa é uma despedida de alguém que ama, nunca irá se esquecer e sempre estará perto”, finalizou.