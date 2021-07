Whindersson passa por nova cirurgia e brinca: ‘Mandei arrancar da bunda e botar no pé’

Humorista já havia feito um procedimento cirúrgico de emergência na região íntima em 2019

Reprodução/Instagram/whinderssonnunes/07.07.2021 Whindersson Nunes passou por uma nova cirurgia na região íntima



O humorista Whindersson Nunes postou nesta quarta-feira, 7, fotos em que aparece no hospital e explicou aos seguidores que precisou passar por um procedimento cirúrgico. “Lembra da cirurgia no ‘tóba’ que eu fiz uma vez? Pois tive que fazer de novo! Dessa vez mandei arrancar da bunda e botar no pé, se acontecer alguma coisa eu digo que pisei na merda do cachorro”, escreveu o artista na legenda da publicação. O humorista recebeu mensagens de apoio de vários famosos. “Vai dar tudo certo”, comentou a apresentadora Sabrina Sato. “Cuida bem do nosso ganha pão, bebê”, escreveu o humorista Tirullipa. “Melhoras, amigo”, postou a apresentadora Maisa. Whindersson fez a primeira cirurgia na região íntima em abril de 2019 e, na época, ele explicou o seguinte aos fãs: “Estava sentindo uma dor na beirada do ‘forébis’, fui no médico ele disse que tinha que operar urgente! Mas era só o que me faltava (risos). Quem diria que em meio a tanta tristeza o que ia me fazer rir seria uma cirurgia, para vocês verem como a vida é”.

Whindersson está de luto por ter pedido seu primeiro filho com Maria Lina em maio deste ano, e, na época em que fez a outra cirurgia, o humorista também estava com problemas pessoais e chegou a anunciar aos seguidores que ia se afastar do trabalho para poder se cuidar. “Trabalhei muito nos últimos anos, estou cansado, vou tirar um tempinho para mim e logo, logo estou de volta cheio de história para contar! Quero contar para vocês o que vi pelo mundo, quero voltar com força total para fazer o que eu mais gosto que é sorrir! Espero que vocês aguardem meu retorno, amo muito vocês, mas para estar bem para vocês preciso estar bem comigo mesmo! Obrigado por todo carinho mandando a mim nos últimos dias, cada um, cada oração, cada mensagem, vocês são incríveis, quero ser como vocês! É rapidinho, já, já eu volto”, postou na ocasião.