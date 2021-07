Globo reabre inscrições e anuncia últimas vagas para o ‘BBB 22’

Emissora divulgou que a única região que ainda possui vagas em aberto é a Sudeste

Reprodução/Globo Última chance para se inscrever para o 'BBB 22' foi anunciada



Depois uma edição histórica do “Big Brother Brasil”, muitas pessoas voltaram a sonhar em participar do reality show da Globo e nesta quarta-feira, 14, as inscrições para quem mora na região Sudeste foram reabertas. O anúncio, que foi feito no site oficial do programa, diz que as vagas são limitas e que nas outras quatros regiões do Brasil as inscrições já estão encerradas. Assim como no ano passado, as entrevistas dos pré-selecionados serão realizadas de forma virtual. Vale lembrar que, na reta final do “BBB 21”, o apresentador Tiago Leifert anunciou que as inscrições para o “BBB 22” estavam abertas e o número de acessos foi tanto que o site chegou a cair e a Globo precisou suspender as inscrições.

Considerado o “big dos bigs”, o “BBB 21” fez sucesso e foi muito comentado nas redes sociais. Juliette, que fazia parte do grupo Pipoca, saiu da casa com altíssima aprovação do público e milhões de seguidores – superando a apresentadora Sabrina Sato e a atriz Grazi Massafera, que ficaram conhecidas por causa do reality show. Além de faturar R$ 1,5 milhão, a campeã do “BBB 21” foi chamada para ser a embaixadora da plataforma de streaming Globoplay e ganhou um documentário sobre sua vida. Gilberto Nogueira não ficou entre os finalistas, mas também saiu do jogo com um contrato com a Globo e ganhou um quadro sobre economia no “Mais Você”, programa de Ana Maria Braga. Já do grupo Camarote, Camilla de Lucas foi o destaque, já que ficou em segundo lugar no jogo e também foi contratada pela emissora carioca. Vale lembrar que nem tudo são flores e muitos participantes saíram com o rótulo “cancelado” pelo público, como Karol Conká, Projota, Nego Di e Sarah Andrade.