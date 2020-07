‘Godzilla vs Kong’ se confrontam em primeira imagem oficial do filme

Filme, que ainda não ganhou trailer, deve chegar aos cinemas em maio de 2021

Reprodução/Twitter Monstros se enfrentarão em combate épico que já teve estreia alterada pelo estúdio



O duelo entre os gigantes “Godzilla vs Kong” ganhou a sua primeira imagem oficial. A arte faz parte da embalagem de um dos colecionáveis oficiais do filme e já dá a dimensão do combate que está por vir entre os monstros. A produção, que chegaria aos cinemas em março deste ano, já tinha sido adiada para novembro antes da pandemia do coronavírus.

A sinopse de “Godzilla vs Kong” indica que os humanos entrarão em conflito com as criaturas gigantes, colocando Godzilla e Kong em uma rota de colisão que mostrará as duas forças mais poderosas da natureza se chocando em uma espetacular batalha que sempre será lembrada.

Dirigido por Adam Wingard, o filme ainda não ganhou trailer. No elenco, estão Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry. Agora, por causa da pandemia, “Godzilla vs Kong” tem previsão de chegar aos cinemas em maio de 2021.