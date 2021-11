Gui Araújo é o décimo eliminado de ‘A Fazenda 13’

Peão perdeu a disputa na ‘Roça’ nesta semana para Bil Araújo e Dayanne Mello

Reprodução/ Instagram Gui Araújo recebeu apenas 18,32% dos votos



Gui Araújo foi o décimo eliminado do reality show ‘A Fazenda 13‘, da TV Record. Vindo de outro programa, o De Férias com o Ex, da MTV, Araújo teve apenas 18,32% da preferência do público na roça desta semana. Em primeiro lugar na votação, ficou Bil Araújo com 57,01% dos votos, e em segundo, Dayanne Mello, com 24,67%. Enquete realizada pela Jovem Pan apontou a saída de Gui – ele recebeu apenas 8,4% dos votos, ainda menos que na votação oficial. Após a saída, o agora ex-participante disse se sentir aliviado. “Eu estava muito exausto mentalmente, psicologicamente. Falei isso algumas vezes. Eu sei que tudo aqui é visto e é muito difícil pra mim. Passei por outros realities também. Não imaginei que seria tão difícil assim. Foi uma experiência muito punk. Eu sou muito apegado à minha liberdade, eu não sabia disso. Para mim estava sendo muito difícil mesmo a saudade dos meus amigos, da minha família. Eu sabia que não ia ser fácil, mas não imaginava que ia ser assim”, afirmou em conversa com a apresentadora do programa, Adriane Galisteu. Gui declarou torcida para Dynho, que foi um dos seus aliados no programa.