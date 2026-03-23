Hannah Montana está de volta! O que esperar do especial de 20 anos?

Disney divulgou o trailer do especial de 20 anos da série, reacendendo a nostalgia de toda uma geração, e já temos data marcada

Reprodução/Disney+ Miley Cyrus como Hannah Montana em especial do Disney+



Prepare o coração: O fenômeno Hannah Montana está oficialmente de volta!

A Disney divulgou o trailer do especial de 20 anos da série, reacendendo a nostalgia de toda uma geração e já temos data marcada: o especial estreia no dia 24 de março de 2026, no Disney+. E sim, é exatamente no mesmo dia em que tudo começou lá em 2006.

Intitulado ‘Hannah Montana: Especial de 20º Aniversário’, o projeto não é só uma homenagem, é praticamente uma viagem no tempo.

O conteúdo traz uma entrevista exclusiva e emocionante com Miley Cyrus, bastidores inéditos e imagens nunca vistas, cenários icônicos recriados, como a casa em Malibu e o famoso closet da Hannah, participações especiais e convidados surpresa, momentos musicais que prometem arrepiar os fãs. Tudo isso com plateia ao vivo e uma proposta clara: ser uma verdadeira “carta de amor aos fãs”.

O trailer já entrega exatamente o que o público queria: emoção + nostalgia.

Na prévia, vemos Miley revisitando suas origens, relembrando o impacto da personagem em sua vida e revivendo momentos icônicos da série. Além disso, cenas mostram:

O retorno do visual clássico da Hannah;

Trechos de músicas como “The Best of Both Worlds”;

Reencontros especiais com família e possíveis nomes do elenco e o tom é claramente emocional, feito para quem cresceu assistindo à série.

Hannah Montana não foi só uma série, foi um marco da cultura pop dos anos 2000.

Exibida entre 2006 e 2011, a produção acompanhava a vida dupla de Miley Stewart: uma adolescente comum que secretamente era uma estrela do pop.

Além do especial, o impacto de Hannah Montana continua gigantesco, com músicas ainda sendo consumidas em massa e fãs ativos até hoje, ou seja: não é só um especial, é um evento cultural.