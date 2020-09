Harry Styles se junta ao elenco de thriller que será dirigido por Olivia Wilde

|Reprodução/Instagram Harry Styles substituirá Shia Labeouf em novo longa



Harry Styles é a mais nova adição ao elenco de “Don’t Worry, Darling”, thriller psicológico que será dirigido por Olivia Wilde. A informação foi confirmada pela revista Variety. O ator e cantor atuará ao lado de Florence Pugh, Chris Pine e a própria Olivia Wilde. Ele substitui Shia Labeouf, que teve problemas de agenda e teve de abandonar o projeto. A trama acompanhará uma comunidade isolada na Califórnia, nos anos 1950. O roteiro é assinado por Katie Silberman e a New Line quer que o longa comece a produção no outono do hemisfério norte, ainda neste ano. Wilde também será produtora da obra. Ainda não há previsão de estreia para o filme.

Olivia foi muito elogiada por sua estreia na direção, com “Booksmart”, de 2019, uma comédia que mostra duas amigas que resolvem curtir a vida no último dia do ensino médio. Ela recebeu o prêmio de melhor diretora estreante no Independent Spirit Awarts. Ela terá agenda cheia, já que dirigirá um longa da Marvel.

Styles, que começou sua carreira musical como membro do One Direction, estreou como ator em “Dunkirk”, de Christopher Nolan. Na ocasião, Nolan afirmou que o cantor tem um “visual antigo… que fazia o espectador acreditar que ele era do passado” – a trama retratou a Segunda Guerra Mundial.