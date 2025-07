HBO divulga foto oficial de ator que interpretará ‘Harry Potter’ na série da franquia

Produção contará com um total de 7 temporada; elenco da série é composto por diversos talentos, incluindo Arabella Stanton, que interpretará Hermione Granger, e Alastair Stout, que dará vida a Ronny Weasley

Reprodução/Instagram Dominic McLaughlin, de 11 anos, interpretará Harry Potter na série da franquia



A HBO anunciou o início das gravações da tão aguardada série “Harry Potter“, que será baseada nos livros de J. K. Rowling. A produção contará com um total de sete temporadas, cada uma delas dedicada a um dos volumes da famosa saga. A primeira imagem oficial do jovem ator Dominic McLaughlin, de 11 anos, no papel principal, foi revelada pela emissora. O elenco da série é composto por diversos talentos, incluindo Arabella Stanton, que interpretará Hermione Granger, e Alastair Stout, que dará vida a Ronny Weasley. Lox Pratt foi escalado para o papel de Draco Malfoy, enquanto John Lithgow será Alvo Dumbledore. Nick Frost interpretará Rúbeo Hagrid e Paapa Essiedu assumirá o papel de Severo Snape.

Embora a produção já tenha iniciado, a HBO ainda não divulgou uma data específica para a estreia da série. A expectativa em torno do projeto é alta, especialmente entre os fãs da obra original, que aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre a adaptação. Com a promessa de explorar mais a fundo o universo mágico criado por Rowling, a série tem o potencial de atrair tanto novos espectadores quanto aqueles que cresceram acompanhando as aventuras de Harry Potter.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA