HBO revela 1ª imagem da nova série de Harry Potter e reacende a magia para 2027

A série está prevista para chegar em 2027; proposta da HBO é ambiciosa

Divulgação/HBO HBO não quer apenas revisitar Harry Potter, quer redefinir a forma como essa história é contada



A espera ainda é longa, mas a HBO finalmente deu aos fãs um gostinho do que vem por aí: a primeira imagem oficial da nova série de Harry Potter já foi divulgada e ela chegou carregada de nostalgia, mistério e altas expectativas.

Na imagem, vemos o jovem Harry, agora interpretado por Dominic McLaughlin, vestindo o uniforme da Grifinória e segurando uma vassoura, em uma cena que remete diretamente ao universo de Quadribol em Hogwarts. O detalhe do número “7” nas vestes e o enquadramento de costas reforçam o tom simbólico: é um novo começo para uma história que o público já ama.

A escolha estética parece clara, respeitar a essência visual dos filmes, mas com uma identidade própria. E sim, funcionou: a primeira reação dos fãs nas redes foi uma mistura de emoção com curiosidade.

Além de McLaughlin no papel principal, o trio icônico ganha novos rostos: Arabella Stanton será Hermione Granger e Alastair Stout interpretará Ron Weasley.

O elenco ainda traz nomes de peso como John Lithgow (Dumbledore), Janet McTeer (McGonagall) e Paapa Essiedu (Snape), indicando que a série quer equilibrar novos talentos com atores experientes.

Diferente dos filmes, a proposta da HBO é ambiciosa: transformar cada livro de Harry Potter em uma temporada completa.

Isso significa uma coisa que os fãs pedem há anos, ou seja, mais tempo para explorar detalhes, personagens secundários e tramas que ficaram de fora do cinema.

A ideia é que a série se estenda por cerca de uma década, com uma abordagem muito mais fiel à obra original de J. K. Rowling.

A série está prevista para chegar em 2027, com produção iniciada em 2025 e promessa de se tornar um dos maiores eventos da HBO nos próximos anos.

Se a primeira imagem já deixou claro alguma coisa, é isso: a HBO não quer apenas revisitar Harry Potter, quer redefinir a forma como essa história é contada.

Com mais profundidade, um novo elenco e liberdade narrativa, a série tem tudo para conquistar tanto os fãs antigos quanto uma nova geração.