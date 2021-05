Íris é criticada por dizer em ‘No Limite’ que Ariadna escolheu se prostituir; assista

Participante do ‘BBB 11’ falou para Siri sobre as dificuldades que enfrentou por uma mulher trans; a equipe da ex-BBB pediu desculpas pelas falas que estão sendo vistas como transfóbicas

Reprodução/Globo/19.05.2021 Ariadna explicou para Íris Stefanelli porque recorreu a prostituição para sobreviver



Uma discussão entre Íris Stefanelli e Ariadna, que aconteceu na edição da última terça-feira, 18, de “No Limite”, está repercutindo nas redes sociais nesta quarta-feira, 19. O desentendimento entre as duas começou quando Iris afirmou que as pessoas que se prostituem deveriam procurar outra maneira de sobreviver e Ariadna explicou que a realidade é bem diferente, principalmente para mulheres transexuais como ela. “Mandava currículo, ninguém aceitava. Você acha que eu fui para onde para não ser posta para fora de casa? Para a esquina de onde eu morava. Eu tive opção? Eu não tive opção”, afirmou a participante do “BBB 11”. “Você teve opção sim”, respondeu Siri. “Não, amiga, eu não tive, porque quando eles me olhavam com nome de homem e cara de mulher…”, falava Ariadna quando foi interrompida pela participante do “BBB 7”. “É coisa da sua cabeça. Eu passei roupa para os outros, eu fui babá.” Ariadna segurou nos ombros de Iris e ressaltou os privilégios da sister: “Amiga, você é uma mulher cis, branca, loira, dos olhos verdes”.

Em um depoimento colhido pela produção do programa, Ariadna contou como se sentiu diante dessa situação: “A Iris é uma pessoa incrível, mas acho que ela vive um pouco fora da realidade. O fato dela ter tido mais privilégios do que eu, talvez faça com que ela viva em um mundo de fadas e, infelizmente, essa não é minha realidade. Só o fato de eu ser uma mulher trans já me tira todos os privilégios. Acho muito chato eu ter que debater isso. Ela tem muito o que aprender”. Nas redes sociais, Ariadna está sendo elogiada por ter tentado ser didática, já Siri está sendo criticada por muitos seguidores que enxergam essa situação como um caso trasfobia. A equipe de Íris, que cuida da imagem da ex-BBB fora do reality, se pronunciou sobre o assunto e pediu desculpas a Ariadna: “Após as cenas veiculas na edição de hoje do ‘No Limite’, viemos a público pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidas ou diminuídos com as palavras de Íris. Temos certeza que, assim que ela voltar a realidade, e assistir às suas falas, vai se desculpar com todos e buscar se informar sobre essa triste realidade. Íris, assim como muitos de nós, tem muito o que aprender sobre este e outros assuntos. Respeitamos a história da Ariadna e temos um carinho muito grande por ela”.

