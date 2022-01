‘BBB 22’: Naiara Azevedo canta música gravada com Marília Mendonça sem saber de polêmica; assista

Cantora disse aos colegas de confinamento que ’50 Por Cento’ será lançada em fevereiro, porém divulgação vai depender da autorização da família da Rainha da Sofrência

Reprodução/Globo Naiara Azevedo cantou '50 Por Cento', que gravou com Marília Mendonça, no 'BBB 22'



O momento em que Naiara Azevedo canta um trecho da música 50 Por Cento no “BBB 22” para alguns brothers da casa está dominando as redes sociais, isso porque a cantora não faz ideia de que foi criticada pela família de Marília Mendonça, com quem gravou a música em parceria, por querer lançar a canção durante o confinamento. Após cantar a música, a sister comentou: “Eu gravei com a Marília e não tive o prazer de lançar ainda. Faz dois anos que gravei. Vai lançar agora em fevereiro”. O lançamento da música, no entanto, precisou ser cancelado, pois a reação da família de Marília gerou uma repercussão negativa para Naiara. A equipe da cantora disse que vai respeitar a vontade da família da Rainha da Sofrência e só lançará a música com a permissão deles. O primeiro a se manifestar contra a estratégia da artista foi João Gustavo, irmão de Marília, que afirmou que não iria permitir que Naiara ganhasse em cima da memória da sua irmã, que morreu em novembro do ano passado em um acidente aéreo.

Naiara entrou no “BBB 22” com um DVD gravado para ser lançado durante o programa, mesma estratégia de Rodolffo, dupla de Israel, no “BBB 21”. Durante o confinamento, os sertanejos acabaram estourando em todo o Brasil com o hit Batom de Cereja. Por outro lado, a rapper Karol Conká teve o lançamento da música Louca e Sagaz adiado por ser “cancelada” pelo público durante o programa. Naiara gravou o DVD “Baseado em Fatos Reais” em dezembro do ano passado, em Goiânia, e a faixa 50 Por Cento foi inserida no projeto. Marília aparece no DVD cantando sua parte da música em um telão. O novo trabalho da artista conta com 12 faixas e tem participações especiais de Humberto e Ronaldo, Ícaro e Gilmar e Gabriel Gava.