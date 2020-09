Joey King, de ‘A Barraca do Beijo’, vai estrelar adaptação de ‘Feios’ na Netflix

Atriz foi o primeiro nome confirmado no próximo projeto da plataforma de streaming

Reprodução Joey King ficou conhecida por estrelar franquia de filme de comédia romântica na Netflix



A atriz Joey King foi confirmada para estrelar a adaptação da série literária “Feios” na Netflix. As informações são do portal Deadline. Joey já é de “casa”: a jovem é a protagonista da franquia “A Barraca do Beijo”, que lançou o seu segundo filme neste ano na plataforma de streaming. Ela também ficou conhecida pela minissérie “The Act“, do Hulu, em que retratou a história real de uma mulher que matou a mãe após ser obrigada a fingir ter câncer por toda sua infância.

“Feios” é o primeiro livro da série escrita por Scott Westerfeld e que já vendeu mais de três milhões de exemplares em todo o mundo. McG, que dirigiu “A Babá” e “A Babá: Rainha da Morte”, também para a Netflix, foi confirmado para comandar o projeto. A trama acompanha uma adolescente chamada Tally Youngblood, que vive em uma sociedade em que todos passam por cirurgias plásticas a partir dos 16 anos para serem “perfeitos”. Como ainda não atingiu a idade, Tally é considerada feia e, com o desaparecimento de sua melhor amiga, ela acaba descobrindo a verdade por trás do mundo ideal em que vive. “Feios”, que ainda não foi confirmado se é uma série ou filme, não tem previsão de estreia até o momento.