Live-action de ‘O Rei Leão’ confirma sequência com diretor de ‘Moonlight’

Reprodução/Disney Sequência terá novo diretor e retorno do elenco de vozes original ainda não foi confirmado



A Disney confirmou nesta terça-feira (29) que o live-action de “O Rei Leão” ganhará uma sequência. A produção, lançada no ano passado com direção de Jon Favreu, agora terá Barry Jenkins como o responsável pelo projeto, ganhador do Oscar por “Moonlight: Sob a Luz do Luar”. Jeff Nathanson retorna para escrever a continuação. Ainda não está certo se o elenco de vozes original, que contou com Donald Glover (Simba) e Beyoncé (Nala), estará novamente no filme. Informações do Deadline indicam que a trama de “O Rei Leão 2” pode investigar a origem de Mufasa, pai de Simba que foi dublado por James Earl Jones. Sem previsão de lançamento, a Disney pode colocar a sequência do live-action como prioridade, já que o filme faturou US$ 1,56 bilhão em bilheteria mundial.