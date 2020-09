A Fazenda 12: Jojo Todynho canta e dança com cavalo para fugir de tretas na cozinha

Funkeira pediu ajuda de Victória Villarim para aprender a cuidar dos animais e diminuir conflitos na hora das refeições

Reprodução/YouTube/A Fazenda Jojo Todynho e Lyon se deram muito bem após um primeiro contato, digamos, interessante



Jojo Todynho acordou de bom humor nesta quinta-feira (17) e foi se dedicar à uma nova atividade em A Fazenda 12: a funkeira pediu para Victória Villarim ensiná-la a cuidar dos animais e começou com Lyon, o cavalo. Na primeira semana do reality show, Jojo cuidou somente da cozinha, o que gerou diversos conflitos e até uma briga com MC Mirella por causa do desperdício de arroz. Na área aberta com Lyon, Victória ensinou a cantora como alimentar o animal e demais cuidados com ele. “Deixa eu passar. Calma. Deixa eu passar, meu filho. Eu vou te dar [a comida]”, esbravejou Jojo em seu primeiro contato com Lyon.

Após conseguir passar pelo portão aonde o cavalo estava, Jojo começou a tomar gosto pela coisa, mas deu bronca nele por querer comer tudo de uma vez. “Calma, Lyon, seja educado. É um de cada vez”, disse. Por fim, Jojo até abraçou, cantou e dançou para Lyon, arrancando risos de Victória. “Eu vou pentear esse safadinho. Amiga, eu dou conta. Se ele me ajudar, eu vou pentear tudo”, comemorou Jojo ao ver que tinha se dado bem com o bicho.

Assista ao momento: