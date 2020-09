A Fazenda 12: Fernandinho Beat Box é o primeiro eliminado do reality show

Raissa e Cartolouco foram escolhidos pelo público para continuar no jogo; ex-vice Miss Bumbum promete ‘vingança’ contra os 8 que votaram nela

Reprodução/Record Fernandinho Beat Box deixou o jogo ao ser o menos votado para continuar na Fazenda



Fernandinho Beat Box foi o primeiro eliminado de A Fazenda 12. O MC foi o menos votado pelo público para continuar no jogo, recebendo 22,45% dos votos. Raissa e Cartolouco voltaram da roça com 44,14% e 33,40% da recepção da audiência, respectivamente. Em bate-papo online, Fernandinho desabafou sobre sua saída do reality show: “Não imaginava que isso ia acontecer, prestando atenção lá dentro, de como o jogo é jogado. É frustrante. Fico me questionando onde eu errei, mas agora não dá para chorar pelo leite derramado”, disse na Cabine de Descompressão.

Enquanto aguardava o resultado da votação, Raissa Barbosa disse que se voltasse para a casa, ia ser com sede de vingança. “Sim, com certeza. Tenho oito opções de voto. Se eu voltar, vou voltar com tudo para cima dessas oito pessoas”. A ex-vice Miss Bumbum foi “alvejada” na formação da roça e, num ataque de fúria, esbravejou contra os homens da casa e até jogou água em Biel durante a discussão.