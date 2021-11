Juan Paiva, de ‘Um Lugar ao Sol’, fala sobre se tornar pai aos 16 anos: ‘Desesperador’

Aos 23 anos, ator é pai de uma menina de 7; ele falou dos desafios da paternidade e da atual fase que vive com a filha

Divulgação/Globo/26.11.2021 Juan Paiva interpreta Ravi na novela 'Um Lugar ao Sol'



O ator Juan Paiva falou sobre os desafios de se tornar pai aos 16 anos. No ar em “Um Lugar ao Sol”, novela que ocupa a faixa das 21h na Globo, Ravi, personagem do artista, vive um desafio parecido, pois se torna pai aos 18 anos. No “Encontro” desta sexta-feira, 26, ele confessou que não foi fácil encarar a paternidade na adolescência. “No início é desesperador, mas é aquilo: viver o presente, dar um passo de cada vez porque Deus abençoa, eu acredito muito”, afirmou. Juan está atualmente com 23 anos e sua filha, Analice, tem 7 anos. Para ele, essa é a fase mais gostosa que a família está vivendo. “Ela está aprendendo a ler, escrever, toda hora vem com uma novidade e eu me divirto muito com ela. Ela é engraçada, está querendo ter a independência, se veste sozinha, se maquia”, comentou.

Em destaque no horário nobre da Globo, Juan já esteve em outras produções da emissora e a primeira vez que a filha o reconheceu na televisão foi quando tinha apenas oito meses. “Passou uma cena em ‘Totalmente Demais‘ e ela apontou: ‘Papai!’. E isso foi muito legal. Ela foi crescendo com isso, se acostumando, em outros personagens me chamava pelo nome do personagem na brincadeira, na zoeira. Ela já está crescendo entendendo que meu ofício é esse e ela curte também. Ela tem um quê de artista”, falou. Para conseguir continuar na vida artística após se tornar pai, o ator contou que precisou de ajuda. “Minha mãe, meu pai e minha sogra foram importantíssimos nesse momento da gravidez da minha companheira. Sou muito grato. Desde sempre a minha mãe falava para mim: ‘Não vai deixar de estudar, eu estou aqui com você e você continua aí seguindo seu sonho, seus objetivos. Vai dar tudo certo’”, finalizou.