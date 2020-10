‘Jurassic World: Dominion’ interrompe filmagens depois de casos de Covid-19

Diretor anunciou que produção teve testes positivos e fará pausa de duas semanas; longa deve chegar aos cinemas em junho de 2022

Reprodução 'Jurassic World: Dominion' é o terceiro filme da nova franquia de Jurassic Park; estreia em 2022 nos cinemas



Nesta quarta-feira, 7, o diretor de ‘Jurassic World: Dominion‘, Colin Trevorrow, anunciou em seu Twitter uma pausa nas gravações do terceiro filme da nova franquia de Parque dos Dinossauros. De acordo com ele, alguns membros da produção testaram positivo para a Covid-19. “Acordei com notícias de que tivemos alguns testes positivos para coronavírus. Todos testaram negativo logo depois, mas devido aos nossos protocolos de segurança, vamos pausar por duas semanas. Nos vemos em breve”, escreveu Colin. Ao portal Deadline, um porta-voz da Universal informou que todos os envolvidos na filmagem estão seguindo um protocolo rígido de proteção.

Woke up to the news we had a few positive Coronavirus tests on Jurassic World: Dominion. All tested negative shortly after, but due to our safety protocols we’re going to pause for two weeks. Back soon. pic.twitter.com/DxuqX9UdgX — Colin Trevorrow (@colintrevorrow) October 7, 2020

“Na noite passada, fomos informados de que a produção do Jurassic World: Dominion teve uma pequena quantidade de testes positivos para Covid-19. Embora os testes subsequentes tenham se mostrado negativos esta manhã, devido aos nossos rígidos protocolos e para garantir que a segurança e o bem-estar de todo o nosso elenco e equipe sejam fundamentais em todos os momentos, aqueles que inicialmente testaram positivo estão atualmente se isolando, assim como aqueles com quem eles entraram em contato. Como resultado, a filmagem foi temporariamente interrompida e será retomada de acordo com as diretrizes de segurança estabelecidas”, disse. O longa, que inicialmente chegaria aos cinemas no dia 11 de junho de 2021, foi transferido para 10 de junho de 2022 por causa da pandemia e não deve sofrer com a pausa.

‘Jurassic World: Dominion’ é a sequência de ‘Jurassic World: Reino Ameaçado’, lançado em 2018, e ‘Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros’, de 2015. Os novos filmes da franquia de Jurassic Park acompanham a história de Claire, administradora do novo parque na ilha Nublar, e do veterinário Owen, atrás de espécies de dinossauro modificadas e que ameaçam a sobrevivência dos seres humanos. O elenco conta com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson e Ty Simpkins.