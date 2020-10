Clark Middleton, ator de ‘Twin Peaks’, morre por vírus do Nilo ocidental

Conhecido por diversos trabalhos na TV e cinema, ator de 63 anos morreu no último domingo (4)

WILL HART/NBCU PHOTO BANK/NBCUNIVERSAL Aos quatro anos de idade, ator foi diagnosticado com artrite reumatoide juvenil



Clark Middleton, conhecido por diversos trabalhos na TV e no cinema, incluindo as séries “Twin Peaks” e “Blacklist”, morreu no último domingo (4), aos 63 anos, vítima do vírus do Nilo ocidental. A doença, que não tem cura, é transmitida por mosquitos do gênero Culex. A maioria dos infectados não apresenta sintomas graves, mas o vírus, em casos agudos, pode causar encefalite e meningite.

Middleton também trabalhou nos filmes “Birdman”, “Sin City: A Cidade do Pecado” e “Kill Bill: Volume 2”, além de aparições nas séries “Fringe”, “Gotham”, “American Gods” e “Agents of SHIELD”. Ele foi diagnosticado com artrite reumatoide juvenil aos quatro anos. “Clark era uma alma linda que passou a vida desafiando limites e lutando por pessoas com deficiência”, disse Elissa, a mulher do ator, em comunicado à imprensa americana.