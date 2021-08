‘Stranger Things’: 4ª temporada da série estreia em 2022

Novos episódios do fenômeno protagonizado por Millie Bobby Brown estão mais ambiciosos, diz produtor

Divulgação/Netflix/06.08.2021 Nova temporada de Stranger Things será lançada em 2022



A expectativa é alta, mas a 4ª temporada da série “Stranger Things” só será lançada na Netflix em 2022. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 6, em um teaser com cenas das temporadas anteriores, que foi postado nas redes sociais da produção. Em maio, a plataforma de streaming animou os fãs da produção protagonizada por Millie Bobby Brown ao divulgar um teaser com imagens da nova temporada. Em uma recente entrevista à Variety, o produtor Shawn Levy contou que passou os últimos meses filmando na Geórgia, na Lituânia e no Novo México: “A 4ª temporada está se espalhando. É visualmente e narrativamente muito ambicioso, muito mais ambicioso do que nas três temporadas anteriores”. Parte da temporada acontecerá na Rússia e uma das novidades do elenco é a entrada da atriz Amybeth McNulty, que ficou conhecida por protagonizar a série “Anne With An E”. Também entram no elenco: Myles Truitt (“Queen Sugar”), Regina Ting Chen (“Rainha do Sul”) e Grace Van Dien (“The Village”).