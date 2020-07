Novo corte de ‘Liga da Justiça’ por Zack Snyder terá mais de 3h30 de duração

Versão do diretor do filme chega em 2021 à plataforma de streaming HBO Max

Divulgação/Warner Filme dividiu opinião do público, que iniciou a campanha para versão do diretor ser liberada



Se era corte do diretor que os fãs queriam, eles terão de sobra. Zack Snyder afirmou que sua nova versão de “Liga da Justiça” ultrapassará mais de 3h30 de duração. Em entrevista ao Beyond The Trailer, o diretor disse que “ninguém pode me acusar de fazer filmes curtos”. “No estado atual da produção, será mais longo do que os 214 minutos inicialmente planejados”, completou.

Lançado em 2017, “Liga da Justiça” tinha Zack Snyder como o diretor original, mas, durante a produção do filme, sua filha se suicidou e ele abandonou o longa para ficar com a família. Joss Whedon ficou responsável por finalizar o projeto, porém o resulto final dividiu o público, já que muitos fãs apontaram incoerências na história. Desde então, a campanha pelo “SnyderCut”, a versão do filme de Snyder, ganhou as redes sociais com adesão até dos atores Jason Momoa e Gal Gadot.

Em maio, a plataforma HBO Max confirmou que o novo “Liga da Justiça” chegará em 2021 no catálogo do streaming.