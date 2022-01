Bruno, dupla de Marrone, dá detalhes de susto que viveu com a família em avião

Cantor disse que ele e a família estão bem e que a aeronave precisou pousar com as turbinas desligadas após uma delas superaquecer

Reprodução/Instagram/brunodobem Bruno falou nas redes sociais sobre o pouso que precisou fazer com a família em Sorocaba



Após fazer um pouso forçado em Sorocaba, no interior de São Paulo, na noite de quinta-feira, 20, o cantor Bruno, dupla de Marrone, usou as redes sociais nesta sexta-feria, 21, para tranquilizar os fãs e dar detalhes do que aconteceu. “Está tudo bem aqui. Nós fizemos um pouso de emergência em Sorocaba. Estava eu, a [minha mulher] Mariane, o [meu filho] Enzo, dois amigos e os pilotos em um C90 bimotor turboélice. Saímos de São Paulo para Uberlândia. Quando chegou em Campinas, a gente estava a 15 mil pés, deu um super aquecimento em uma das turbinas e o piloto achou melhor desligar essa turbina e diminuiu a outra para planar. Ele falou com a gente super calmo que estava tudo bem e que ele conseguia pousar em Sorocaba com os dois motores desligados”, contou.

O sertanejo afirmou que ocorreu tudo bem graças ao profissionalismo do piloto e que o pouso aconteceu de forma tranquila. Vale ressaltar que ninguém se machucou. “A gente pousou normal, depois um amigo nosso levou um carro lá para mim e conseguimos chegar a Uberlândia. Está tudo bem, tirando o susto, porque o Enzo é uma criança e a Mariana não é acostumada a passar por isso. Eu já passei por isso algumas vezes, então para mim foi mais normal”, falou o artista, que também agradeceu o apoio dos fãs. “Obrigado a todo o Brasil pela preocupação. Vamos continuar cantando.” Segundo o piloto, cujo nome não foi divulgado, o pouso não foi de emergência e o que ocorreu foi um “procedimento comum” que “foi adotado visando a completa segurança de todos”. Nas redes sociais, Enzo Rabelo comentou que “foi difícil”, mas, assim como seu pai, enfatizou que está tudo bem.