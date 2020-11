Tays e Raissa brigam por causa de um ovo em ‘Fazenda 12’: ‘Jogo baixo’

As peoas começaram a gritar uma com a outra na cozinha e cantora foi chamada de ‘egoísta’ pela vice Miss Bumbum

Reprodução/Record TV Tays não gostou do questionamento de Raissa por pegar um ovo



Tays e Raissa protagonizaram uma briga feia em “A Fazenda 12” por causa de um ovo. Tudo começou quando a vice Miss Bumbum viu a cantora preparando um ovo mexido e questionou se o alimento não era para o consumo geral da casa. A artista ficou incomodada e disse que tinha pegado apenas um para comer. O papo parecia ter sido encerrado, mas as pessoas voltaram a discutir sobre o assunto em outro momento. “Quando eu vou usar, sempre pergunto. Se eu visse você comendo, eu jamais ia fazer o que você fez”, declarou Tays na cozinha. “Só fiz uma pergunta: ‘Pode comer o ovo?’”, retrucou Raissa.

A dona do hit Paredão Metralhadora explicou por que pegou um ovo: “Você estava de barriga cheia, no dia seguinte tinha reposição, então peguei um. Achei feia a forma como você perguntou para mim desse ovo”. A peoa respondeu: “Eu não fiz fofoca, falei diretamente para você. Tem que pensar no coletivo, a gente está em uma casa com um monte de gente”. Tays disse que não era egoísta e que não pegou nada escondido. A discussão foi ficando mais calorosa e as duas começaram a gritar. Raissa ficou irritada e começou a dizer que o assunto estava encerrado, como a cantora continuou falando, ela a mandou “calar a boca”. O affair de Biel ficou inconformada e rebateu: “Não mande eu calar minha boca, minha mãe não manda eu calar minha boca, você tem que respeitar as pessoas. Nesse jogo baixo, eu não entro”.