‘Loki’ faz sucesso no Disney+ e 2ª temporada é anunciada

Na próxima quarta-feira, 21, os fãs da série poderão conhecer um pouco dos bastidores da superprodução e ver imagens exclusivas do Deus da Trapaça

Reprodução/Disney+/14.07.2021 'Loki', protagonizada por Tom Hiddleston, terá segunda temporada



O último episódio da primeira temporada de “Loki” foi disponibilizado nesta quarta-feira, 14, no Disney+ e a Marvel revelou em uma cena pós-créditos que a série terá uma segunda temporada. Nenhum detalhe adicional foi divulgado sobre a continuação da produção protagonizada por Tom Hiddleston, que novamente vive o Deus da Trapaça. O final da primeira temporada agradou o público e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta. Na próxima quarta-feira, 21, os fãs da série também poderão conhecer um pouco dos bastidores dessa superprodução e ver imagens exclusivas de “Loki” no terceiro episódio da série documental “Marvel Studios Avante”.

Com direção de Kate Herron e roteiro de Michael Waldron, “Loki” é a terceira produção da Marvel feita com exclusividade para o Disney+. A primeira série do gênero disponibilizada na plataforma de streaming foi “WandaVision”, estrelada por Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Além de ser muito comentada nas redes sociais, a produção foi elogiada pela crítica e recebeu 23 indicações ao Emmy na última terça-feira, 13. O segundo título Marvel lançado no Disney+ foi “Falcão e o Soldado Invernal”, que também foi notada pelo Emmy recebendo cinco indicações ao prêmio. A trama da série protagonizada por Anthony Mackie e Sebastian Stan é uma ponte para o próximo filme do “Capitão América”.