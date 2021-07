Loki se mistura com universo dos Simpsons em novo curta-metragem

Filme ‘O Bem, o Bart e o Loki’ tem estreia marcada para a próxima quarta-feira, 7, e é segundo curta da Disney+ misturando Os Simpsons com outras produções aclamadas

Disney+/Divulgação Curta-metragem será lançado na quarta-feira, 7



A Disney+ anunciou nesta quinta-feira, 1º, a produção de um novo curta-metragem que deve misturar o mundo dos Simpsons com a Marvel. Com estreia marcada para a próxima quarta-feira, 7, “O Bem, o Bart e o Loki”, vai contar a história de quando Loki, agora como personagem do desenho, foi banido de Asgard e precisou enfrentar os Simpsons, se unindo a Bart. Este é o segundo curta com tema dos Simpsons lançado pela plataforma desde sua estreia no Brasil. O primeiro, “Maggie Simpson em O Despertar Com Força da Soneca”, mistura o desenho com o universo de Star Wars. Na versão em inglês do curta, o próprio ator que interpreta Loki, Tom Hiddleston, fará a dublagem do personagem. Episódios semanais da série original da Marvel Studios são lançados todas as quartas na plataforma de streaming.