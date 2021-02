Lucas Penteado revela decepção com Nego Di no ‘BBB 21’: ‘Oportunista assustador’

Ator também falou sobre o beijo em Gilberto, o julgamento de Lumana e sua torcida para a grande final

Reprodução/Globo Lucas Penteado acredita que Nego Di é o grande influenciador do 'BBB 21'



Após desistir do “BBB 21”, Lucas Penteado disse que sua grande decepção na casa foi Nego Di. O ator deu sua primeira entrevista fora do reality no “Encontro” desta terça-feira, 9, e, em conversa com Fátima Bernardes, o ex-BBB enfatizou que não se arrepende de ter sido ele mesmo no reality e que acreditou que Nego Di seria seu parceiro. “Ele é um jogador excepcional, mas um oportunista assustador, não esperava isso de um igual. Percebi que dentro de uma casa, valendo um milhão e meio, muitas pessoas deixam seus princípios de lado”, afirmou o ex-participante que classificou o jogo do humorista como “sujo”. Durante as duas semanas que ficou na casa, Lucas sofreu perseguições de Karol Conká e foi criticado e pelo seu ídolo, Projota. O ator não quis comentar sobre os cantores, mas disse que espera que as atitudes deles sejam apenas uma estratégia de jogo.

Outro assunto que Lucas tentou evitar foi o beijo que deu em Gilberto pouco antes de desistir do programa, porém explicou que, em meio a tantos atos violentos dentro da casa, esse foi um “ator de amor e liberdade”. Após falar sobre a bissexualidade dentro da casa, o ator chegou a pedir conselhos para Lumena, mas ela se recusou a ajudar o brother e disse que ele estava levantando uma bandeira para se promover no jogo. “Houve um julgamento da parte dela”, comentou Lucas que como conselho queria saber como agir quando sair do jogo já que ele via a psicóloga como uma referência por ser “uma mulher preta, da quebrada e assumida”.

O ator disse que aceitou participar do “BBB 21” para ajudar a mãe, mas precisou sair do jogo por sua saúde mental. “Eu estava lá dentro para realizar o sonho de comprar a casa da minha mãe, que é o sonho de muitos jovens da periferia”, contou Lucas. “Não saí porque achava que o Brasil não gostava de mim, saí porque era um jogo sujo que estavam fazendo. Em todo momento eu pensava na minha mãe, não queria sair e ver ela mal aqui fora”, acrescentou o ex-BBB. Questionado sobre quem ele quer ver na final, Lucas citou Juliette, Gilberto e Sarah e enfatizou que deseja que a paraibana leve o prêmio principal. “Torço para a Juliette, ela é a brother desse ano. Vejo humildade, é uma guerreira e está sendo criticada por ser ela”, concluiu.