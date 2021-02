Projota diz que Gilberto não tem chance de ganhar o ‘BBB 21’ e o compara a Victor Hugo

Cantor acredita que o doutorando em economia é odiado pelo público do reality

Reprodução/Globo Projota fala que Gil não vai ganhar o 'BBB 21' porque acredita que o público não gosta dele



O cantor Projota parece estar com uma visão distorcida do jogo e acredita que Gilberto, um dos participantes favoritos da edição, é odiado aqui fora. Em um papo com Pocah e Viih Tube, o rapper deixou claro que acredita que o doutorando em economia vai ser escorraçado no paredão. “Não tem chance nenhuma de ganhar o Big Brother o leva e traz [Gilberto]. Ninguém gosta [dele] nem dentro e nem fora [do reality]. Foi o Victor Hugo na última edição. Não preciso falar mais nada. Vai ficando um tempo ali e tal por manter essa relação com todo mundo e daqui a pouco quando for para o paredão as pessoas arrancam de dentro do Big Brother”, afirmou Projota. Victor Hugo participou do “BBB 20” e saiu com do programa com o título de “cancelado”. No programa, ele chegou a se desentender com Manu Gavassi e a imaginar que estaria vivendo um triângulo amoroso com Gui Napolitano e Gabi Martins. No primeiro dia do “BBB 21”, Gilberto demonstrou toda sua animação por estar no reality e o público chegou a dizer nas redes sociais que ele era tudo o que Victor Hugo tentou ser na última edição. O parceiro de Sarah já estava no paredão, mas a casa acredita que Arcrebiano será eliminado após a confusão envolvendo Karol Conká e Carla Diaz.